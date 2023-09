Mit dieser Folge geht die Kolumne "Ein Brief an...." zu Ende. Wir haben mehr als 60 berührende Briefe veröffentlicht. Briefe über Schmerz und Trauer. Briefe über Freude und Glück. Liebesbriefe und Abschiedsbriefe. Ein Dankeschön an alle, die uns haben teilhaben lassen an ihrem Innenleben. Und an alle Leserinnen und Leser dieser Kolumne.

Redaktion: Tobias Schmitz