In der stern-Kolumne "Ein Brief an..." geben Menschen tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt

Trauer, Freude, Neid, Dankbarkeit: Manchmal tut es gut, sich Dinge von der Seele zu schreiben. In der stern Kolumne offenbaren Menschen, was sie anderen unbedingt sagen wollen. Haben Sie auch etwas auf dem Herzen? Schreiben Sie uns einen Brief an: ein-brief-an@stern.de (bitte nicht mehr als 4.000 Zeichen) Redaktion: Tobias Schmitz

Nun sitze ich hier und schreibe an Dich. Dabei bist Du seit über sieben Jahren nicht mehr bei uns. So lange bist Du nun schon tot, gestorben mit gerade neunzehn Jahren, durch den Leichtsinn und die Rücksichtslosigkeit zweier Raser. Du warst auf dem Heimweg von der Kölner Uni zu uns nach Hause. Die Raser fuhren ein Rennen. Einer verlor die Kontrolle über sein Auto, riss Dich vom Rad und verletzte Dich so schwer, dass Du drei Tage später gestorben bist.

Es ist so schrecklich, was passiert ist! Sie haben Dir so fürchterlich weh getan. Hast Du bewusst erlebt, was Dir geschah, hast Du gemerkt, dass Du sterben musst? Was war Dein letzter Gedanke?