Ein Brief an...

Trauer, Freude, Neid, Dankbarkeit: Manchmal tut es gut, sich Dinge von der Seele zu schreiben. In der neuen stern Kolumne offenbaren Menschen, was sie anderen unbedingt sagen wollen. Haben Sie auch etwas auf dem Herzen? Schreiben Sie uns einen Brief an: ein-brief-an@stern.de (bitte nicht mehr als 4.000 Zeichen)

Noch immer denke ich an Dich. An unsere gemeinsame Zeit, an unsere Erlebnisse, an unsere Gespräche. An unser gegenseitiges Versprechen, nie aufzuhören, miteinander zu reden. An unsere letzten Worte, die von unseren Lippen zu unseren Ohren gelangten. Von Mensch zu Mensch. Von Vater zu Tochter, von Tochter zu Vater.

Deine letzten Worte an mich: "Tolles Mädchen."

Meine letzten Worte an dich: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm."

Ich zeigte auf mein Herz. "Da bist du immer drin."

Ich wollte Dich mit anderen Sinnen suchen und finden

Dein letzter Blick, aus wachen Augen, die mich anlächeln. Die mir Mut gaben, mich auf die Reise zu begeben, Dich auf Deiner Reise zu suchen, und weiter mit Dir zu sprechen. Mit Dir zu kommunizieren.