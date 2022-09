von Michael Streck Eigentlich schien es immer so, als sei sie unsterblich, die Queen. Sie hat Gandhi getroffen, Nelson Mandela, fast alle 14 Präsidenten und sowieso alle Premierminister. Jetzt muss sich die Welt daran gewöhnen, dass sie nicht mehr da ist. Ein Rückblick auf ein großes Leben. Michael Streck

Einmal, es war 2015 und sie gerade 89 geworden, starb die Königin im King Edward Hospital von London. Man saß zur selben Zeit im Wohnzimmer von Graham Smith in seinem kleinen Haus in St Albans etwa 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt, trank einen Espresso und sprach von einer Zukunft ohne Monarchie, ohne Dünkel und ohne den ganzen Celebrity-Kult. Ein paarmal blickte Smith erstaunt auf sein Smartphone, im Netz die Nachrichten "Breaking news", Elizabeth im Krankenhaus!, Elizabeth gestorben! Er verzog keine Miene, denn Smith war Chef der Republikaner, der antimonarchischen Bewegung Großbritanniens, 5000 Mitglieder, rund 20 Prozent der britischen Bevölkerung befürworten die Abschaffung der Monarchie. Ihm war die Königin leidlich egal, und genauso reagierte er auch, als sich die Nachricht von ihrem Tod als falsch herausstellte. Die BBC hatte lediglich den Ernstfall geprobt, eine Reporterin nahm’s für bare Münze und twitterte. Königin tot, ups, doch nicht, "Long live our noble Queen", und alles war beim Alten und wie immer.

Seinerzeit dachte man, Elizabeth II sei wirklich unsterblich und überlebe vermutlich sogar Atomkriege.

Dieses Mal war es kein falscher Alarm.

Dieses Mal hieß es "London Bridge", der Codename der britischen Regierung für den Tod der berühmtesten Frau der Welt. Der Code für den Tod ihres Vaters George VI lautete im Übrigen recht unverfänglich "Hyde Park Corner". Er starb in den Morgenstunden des 6. Februar 1952, sie und Gemahl Philip weilten gerade auf Zwischenstopp in Kenia, und als Elizabeth, noch Prinzessin, vom Ableben des von ihr geliebten und verehrten Vaters erfuhr, trug sie Jeans – es war das letzte Mal.

Nie mehr solche Hosen fortan und auch nie mehr ein solches Gefühl der Freiheit. Stattdessen Dienst für Nation und Commonwealth.

Die Welt steht still

Gekrönt am 2. Juni 1953 in Westminster Abbey, mit langer Schleppe und einer schweren Krone gefertigt für Charles II, 1661. Wenige Tage zuvor erreichten Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay als erste Menschen den Gipfel des Mount Everest, zu ihren Ehren im Übrigen. In London stürmte es an diesem Tag, Wind und peitschender Regen, Hunderttausende dennoch auf den Straßen, was der Soziologe Michael Young seinerzeit als einen "Akt der nationalen Kommunion" bezeichnete, "eine Familie verschmilzt mit der anderen zu einer großen nationale Familie durch die Identifikation mit der Monarchie".

Queen Elisabeth II. 1953 nach ihrer Krönung in der Westminster Abbey © empics | Sport and General / Picture Alliance / DPA

Seit jenem Tag ist sie Queen. Eine, wie Winston Churchill befand, "glänzende Figur, von der Vorsehung geschickt". Sie diente ein langes Leben lang, mehr als 400 Termine pro Jahr fast bis ganz zum Schluss; stand morgens früh auf und erledigte die Post darüber hinaus die "boxes", die offiziellen Staatsakten. Sie bewirtete Gäste in ihren Palästen, hielt Gartenpartys, traf sich bis zum Schluss mittwochs zum Plausch mit den amtierenden Premiers. Irgendwann mussten die Briten zwangsläufig denken, dass selbst der Tod ihr nichts anhaben könne.

Aber dann wurden die Nachrichten unterbrochen, und eine sonore Stimme verkündete "This is the BBC from London", und wirklich alle wussten in diesem Moment, was und wem die Stunde geschlagen hatte.

The Queen, länger im Amt als ihre Ururgroßmutter Victoria, länger im Amt als jeder britische Monarch zuvor überhaupt, ist tot. Dieser Tag, heute, wird fortan im Gedächtnis der Welt bleiben. Jeder von uns wird sich stets daran erinnern, wann und wo wir waren, als wir davon hörten. So war es beim Fall der Mauer, so war es bei den Anschlägen des 11. September 2001. Und so ist es auch diesmal. Ihr Tod ist überlebensgroß.

Ein Land steht still, die Welt steht still. Wenigstens zehn Tage lang, um einem Leben von fast einem Jahrhundert gerecht zu werden. Ihrem Jahrhundert, daran gibt es keinen Zweifel.

Sie überstand Krisen und Kriege

Die Königin also, vollständiger Name: Elizabeth Alexandra Mary Windsor, geboren am 21. April 1926 in der Burton Street, London. Schirmherrin von mehr als 600 Wohltätigkeitsorganisationen auf der Insel, vom Sozialwerk der anglikanischen Kirche für Lehrer und Lehrerinnen im Ruhestand bis zum Tierheim im Londoner Stadtteil Battersea. Obendrein Staatsoberhaupt, auch des Commonwealth, und Chefin der Streitkräfte. Vor allem aber Chefin der "firm", der "Firma", wie ihr Gemahl Philip das Königshaus einst bezeichnete. Philip ging kurz vor seinem 100. Geburtstag im April 2021; sie überlebte ihn; sie überlebte überhaupt die meisten ihrer Zeitzeugen. Charles, ihr Sohn, künftiger King George VII, ist selbst ein alter Mann und hat mit Camilla, der künftigen Königin, eine alte Frau an seiner Seite.

Queen Elizabeth II. 1928 im Alter von zwei Jahren © HIP/ The Print Collector / Picture Alliance

Elizabeth II überstand Kriege und Krisen und war den Briten so gegenwärtig wie sonst nur ihr "National Health Service", das ebenso allgegenwärtige Gesundheitssystem. Als sie in Buckingham einzog, herrschte Großbritannien noch über die Welt, und die Sonne ging nie unter in diesem Empire. Während ihrer Regentschaft aber schrumpfte das Königreich zu einer kleinen Insel, und sie musste zuschauen, wie es dann noch weiterschrumpfte, als sich ihr Volk aus der Europäischen Union verabschiedete und weiter an Einfluss und Ansehen verlor.

Man vergegenwärtige sich nur dies: In den sieben Jahrzehnten ihrer Ära wurde die Mauer erst gebaut und dann wieder eingerissen, weil der Westen jenen Kalten Krieg gewann, der gerade begonnen hatte, als sie mit 27 Jahren gekrönt wurde. Der PC wurde zu ihren Lebzeiten erfunden und später das Internet; sie sah noch Spitfires und Stukas am Himmel und später die überschallschnellen Concordes. Menschen flogen zum Mond, und als der Initiator der Apollo-Programme, John F. Kennedy, im November 1963 erschossen wurde, saß sie bereits seit zehn Jahren auf dem Thron. Sie traf fast alle 14 amerikanischen Präsidenten ihrer Amtszeit, sympathische wie Jimmy Carter und Barack Obama und unleidliche wie Richard Nixon und den unseligen Donald Trump. Sie erlebte, wie Charles de Gaulle ihrem Land den Zutritt zur Europäischen Gemeinschaft verwehrte, wie die Briten 1973 dann beitraten und 43 Jahre später für den Austritt votierten.

Sie sah ihre jüngere Schwester Margaret und ihre Mutter im selben Jahr sterben und ihren Sohn Charles in eine unglückliche Ehe mit einer jungen Frau taumeln, die in einem Pariser Tunnel ums Leben kam. Was wiederum die schwerste Krise ihrer Regentschaft auslöste. Die sie, wenngleich gezeichnet, auch irgendwie meisterte.

14 Premierminister kamen und gingen, drei Frauen unter ihnen, und vom ersten und berühmtesten ist überliefert, dass er "madly in love with the Queen" war: Winston Churchill, der das wöchentliche Briefing gern auf eineinhalb Stunden ausdehnte. Sie mochte Harold Wilson, ihren ersten Labour-Premier, mehr als viele andere, auch, weil er Schwächen zeigte und ihr seine Alzheimerkrankheit offenbarte. Sie stritt mit der fast gleichaltrigen Maggie Thatcher, die sie "that woman" nannte. Und schätzte sie zugleich. Daraus entstand ein Theaterstück, "Handbagged". Sie beriet sich mit Tony Blair über das Krisenmanagement nach Dianas Tod, und daraus entstand wiederum sogar Oscar-prämierter Filmstoff ("The Queen").

Ob sie den Tatbestand eines zweiten Elisabethanischen Zeitalters erfüllt, werden nun die Historiker beurteilen müssen. Sie selbst sah keine großen Parallelen zu ihrer Vorgängerin, "ich verstehe mich ganz anders als meine große Tudor-Vorfahrin. Ihr war weder ein Ehemann noch waren ihr Kinder vergönnt, und sie regierte als eine Despotin."

Was bleibt von ihrer Regentschaft?

Was aber bleibt von dieser Königin, die – was für eine Ironie – eher aus Versehen auf den Thron kam? Sie war, nach schwerer Geburt, lediglich die Dritte in der Linie, nach ihrem Onkel Edward und Vater Albert. Mitte der 1930er Jahre ging man selbstverständlich davon aus, dass Edward Kinder zeugen, die Linie fortsetzen und Elizabeth zeitlebens Prinzessin bleiben würde. Das Schicksal meinte es dann anders. Edward verliebte sich in die noch verheiratete und schon einmal geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson, eine Art frühes It-Girl. Er machte ihr später einen Antrag, löste eine konstitutionelle Krise aus und trat nach nur 325 Tagen als König ab, die kürzeste Regentschaft in der Geschichte der britischen Monarchie seit sehr langer Zeit.

Sein Bruder Bertie, Elizabeths Vater, folgte als George VI im Dezember 1936. Und die junge Prinzessin ahnte spätestens zu diesem Zeitpunkt, welche Rolle das Leben für sie bereithalten sollte in diesen schweren Zeiten, da auf der anderen Seite des Kanals die Nazis marschierten und die Welt an den Rand des Abgrunds treiben sollten.

Lilibet, so nannte sie sich, weil sie als Kleinkind Elizabeth nicht unfallfrei über die Lippen bekam – nun trägt ihre jüngste Enkelin den Namen, die Tochter von Harry und Meghan. Sie verbrachte den Großteil ihrer Kindheit und Jugend auf Schloss Windsor, etwas abseits der Hauptstadt und geschützt vor dem Blitzkrieg, der ein Viertel Londons zerstörte. Mit drei Jahren zierte sie erstmals das Cover von "Time", im wonnigen gelben Kleidchen, und danach trugen Mädchen auf der ganzen Welt auch gelbe Kleidchen. An der globalen Obsession für ihr Outfit sollte sich ihr Leben lang nichts ändern.

Erste Radioansprache im Oktober 1940 mit 14 Jahren und gemeinsam mit Margaret, der munteren Schwester; offiziell an die Kinder des Commonwealth gewandt, aber in Tat und Wahrheit gerichtet an die Bevölkerung in den noch kriegsneutralen USA. Sie sprach mit flötender Stimme darüber, wie es ist, "von denen entfernt zu sein, die wir am meisten lieben". Es war eine politische Botschaft, entworfen vom Außenministerium, und auch das würde ihr Leben lang so bleiben, dass andere ihre Reden schrieben.

Gegen Ende des Krieges schloss sie sich dem "Auxiliary Territorial Service" an, lernte Lkw fahren und auch reparieren. Trug Overall und Schiebermütze, und es war die einzige Zeit, in der sie sich mit gleichaltrigen Frauen aus anderem Stand messen konnte.

Am 8. Mai 1945, dem Tag des Kriegsendes in Europa, mischte sie sich inkognito unter die jubelnden Massen am Trafalgar Square. Stand da, "wie ein spiegelverkehrtes Aschenputtel" ("Daily Mail"). Und schlüpfte zurück in den Palast, der bis zum Tod ihr Zuhause sein würde.

Der Tod folgt keinem Protokoll

Die Welt verneigt sich jetzt vor dieser kleinen großen Frau. Dumpf läutet Big Ben, der Glockenschlag gedimmt zur Trauer mit einer etwa eineinhalb Zentimeter dicken Lederschicht. Das Fernsehen erinnert rund um die Uhr an sie, die Zeitungen hatten Sonderbeilagen vorbereitet, denn seit Jahren lagen bereits konkrete Pläne vor für diesen undenkbaren Tag, dessen Codename "London Bridge" etwas unpassend Düsteres hat und fast nach Terrorangriff klingt. Bei Churchill lief das unter "Operation Hope Not", hoffentlich nicht, und für Elizabeths Mutter, Queen Mum, probte die BBC 30 Jahre lang (!) an ereignisarmen Sonntagen unter der Vorgabe, die alte Dame sei von uns gegangen, weil sie sich an einer Gräte verschluckt habe.

Das Problem ist: Der Tod folgt keinem Protokoll und keinem Plan. Gewiss, die Briten hatten Jahrzehnte, um sich auf die Zeit nach Elizabeth vorzubereiten. Aber als es dann wirklich passierte, als es dann keine Falschmeldung war, legten sich Schockstarre und Lähmung über Land und Leute. Sie war schließlich immer da, als Konstante der Nation. Immer. Auf drei Dinge, unkten ihre Untertanen, sei selbst in wendigen Zeiten Verlass: die Steuern, die Königin, und England verliert im Elfmeterschießen.

Ihr Volk hörte sie zu Weihnachten im Fernsehen, mit dem ewig gleichen, leicht monotonen Timbre in der Stimme. Jahrelang, jahrzehntelang. Sie war Mythos und Mysterium zugleich. Das Gütesiegel Britanniens, auch die Deutschen verehrten sie fanatisch. Als sie beim ersten Staatsbesuch 1965 nach Berlin kam, drehten die Teutonen durch, und im ganzen Trubel raubten Tresorknackern das Kaufhaus Hertie aus.

Queen Elizabeth II. an ihrem Schreibtisch im Arbeitszimmer von Sandringham House, wo sie den 30. Jahrestag ihrer Thronbesteigung feiert © Ron Bell/PA Wire / Picture Alliance

Doch bei allem, was wusste man von ihr, der berühmtesten und meistfotografierten Frau der Welt – trotz der tausend Bücher über sie, die im Wesentlichen doch das Bekannte recycelten? In einem ihrer seltenen Interviews, erzählte sie von der Krönung und davon, wie schwer die Krone auf ihrem Haupt lastete, "eine falsche Bewegung hätte mir das Genick brechen können". Sie hielt zwar Reden, aber die wurden wie gesagt von anderen geschrieben. Selbst ihr jährlicher Vortrag im Oberhaus, "The Queen’s Speech", verdiente diesen Namen allenfalls dadurch, dass sie dem Programm des Premiers beim stumpfen Ablesen für wenige Minuten ihre Stimme verlieh.

Elizabeth hatte, so geht ein Bonmot auf der Insel, viele alte Freunde, darunter aber keine besten. Und selbst Menschen, die ihr qua Amt näher kamen, kamen ihr nicht nahe. Am treffendsten formulierte das vermutlich der einstige Premierminister James Callaghan: "Man bekommt von ihr Freundlichkeit, aber keine Freundschaft."

Vieles blieb im Verborgenen

Gewiss, da sind vielen Anekdoten. Dass sie Zündkerzen wechseln konnte. Dass sie Wind und Wetter trotzte bei langen Spaziergängen in Schottland und zum Verdruss von Margaret Thatcher, die ihre Besuche auf Schloss Balmoral verabscheute und es hasste, der fitten Monarchin in Gummistiefeln durchs Moor hinterherzustapfen.

Dass sie sparsam war und zuweilen das Licht ausknipste auf den Fluren im Palast, sogar die Schüssel mit den Süßigkeiten für die Besucher kontrollierte und ihr Frühstücksmüsli aus Tupperdosen verzehrte. Dass sie ihre Corgies liebte und Pferde züchtete und auch die Pferde des kleinen Mannes, Brieftauben. Dass sie einmal geistesgegenwärtig einen Einbrecher in Buckingham übertölpelte, der – ein royaler Stalker – 1981 ins Schlafgemach fensterlte, morgens an ihrem Bettende saß und zum Frühstück gern eine Zigarette wollte. Worauf sie sprach "hier nicht, aber wir wollen doch mal schauen, wo wir welche finden". Dass sie keine Kartoffeln mochte, sehr wohl aber fundierten Klatsch aus der Politik und sich köstlich amüsieren konnte über eine andere Königin, Janet Anderson, die Gossip Queen von Westminster. Welche in ihrer Funktion als Vice-Chamberlain of the Household, "with humble duty", ihrer Majestät den jüngsten Tratsch aus dem Unterhaus reportierte, "die Presse berichtet über fünf schwangere Labour-Parlamentarierinnen. Wir kennen vier von ihnen, aber wer ist die fünfte? Und vor allem: Ist sie verheiratet?" Jeden Tag notierte Janet diese Pretiosen, und jeden Tag amüsierte sich die Queen königlich.

Königin Elizabeth II. beim Reiten von Balmoral Fern, einem 14-jährigen Fellpony, im Windsor Home Park. Die Königin hat während der Corona-Pandemie einen Großteil ihrer Zeit auf Schloss Windsor verbracht © Steve Parsons/ PA Wire / Picture Alliance

Humor hatte sie. War ja, trotz ihrer deutschen Wurzeln, die tief auf den Sachsen Alfred den Großen im 9. Jahrhundert zurückreichen, vor allem: Britin und insofern humor affin. Stoische Miene zwar meistens und stets darauf bedacht, mit dem Rücken die Lehne nicht zu berühren. Auf allen Fotos ergo in fast identischer Pose, kerzengerader Sitz, mildes Lächeln als das höchste der Gefühle. In all den Jahren lediglich einmal laut öffentlich geweint – bei ihrer Taufe, nicht mal sechs Wochen alt. Den Mangel an Mimik erklärte sie schon in den 50er Jahren treffend: "Mir tut vom Lächeln irgendwann der Kiefer weh."

Ausgestattet überdies mit großer Menschenkenntnis und feinem Gespür fürs Beobachten. Ihr früherer Diener Paul Burrell, der in den 1980er Jahren in Buckingham diente und später von Diana abgeworben wurde, erinnert sich, wie ihn die Königin vor seiner Bestallung auf die Probe stellte. "Ich strich über die Korridore und bewunderte die Kunstwerke, die Vermeers, van Dycks, die Rembrandts und Rubens." Das blieb auch der Queen nicht verborgen. Sie sprach zu ihrem Steward "Ich mag diesen Kerl" und lud ihn ein, den Tag an ihrer Seite zu verbringen, als Probelauf.

Burrell, nicht dumm, besorgte sich Würste in der Kantine, ahnend, dass ihn das Staatsoberhaupt einem animalischen Test unterziehen würde. Exakt so kam es. "Mögen Sie Hunde?", fragte sie. Darauf er: "Ich liebe Hunde." Und darauf sie: "Dann wollen wir mal sehen, ob die Hunde auch Sie lieben." Burrell entschwand mit neun Corgies im Garten von Buckingham, die Taschen voller Würste, und die Tiere tollten und folgten ihm, und er konnte sehen, wie ihn die Queen am Fenster beobachtete. Er bekam den Job. Und blieb elf Jahre.

Jenseits solcher Episoden und Dönekes aber fragte man sich: Wie tickt diese Frau? Was denkt sie wirklich? Und vielleicht war es ihre größte Leistung nach so vielen Jahren an der Spitze, dass sie trotz aller Öffentlichkeit etwas Geheimnisvolles umrankte. Politisch neutral natürlich, nur gelegentlich blitzte ihr wahrer Seelen- und Gemütszustand durch. Etwa vor dem schottischen Referendum 2014, als sie beim Kirchgang sagte, die Schotten sollten genau überlegen, für was sie stimmen.

Die britische Königin Elizabeth II. und der ehemalige US-Präsident Barack Obama 2013 während eines Staatsbanketts im Buckingham Palace © Lewis Whyld/PA Wire / Picture Alliance

Ansonsten wurde stets viel in sie geheimnist. Mal hieß es, vornehmlich im konservativen Boulevard, sie sei für den Brexit gewesen. Dann wieder trug sie zur feierlichen Parlamentseröffnung einen blauen Hut mit gelben Tupfen, der mit viel Wohlwollen an die EU-Flagge erinnerte, was die Europa-Freunde prompt als monarchischen Anarchismus deuteten. Die Königin, ein stiller Remainer? Auch dieses Geheimnis nimmt sie mit ins Grab. Das royale Archiv, das die Antworten auf viele Fragen beinhaltet, bleibt geschlossen.

Auch deshalb so viel Raum für Spekulation, immer noch.

Die einen interpretierten Kühle in sie hinein, andere sogar Schüchternheit, vermutlich aber war ihre Attitüde doch nichts anderes als eine "Mischung aus Würde und Pflichtbewusstsein", wie Sarah Bradford einmal sagte, eine oxfordgebildete Historikerin. Jener "sense of duty", den sie an ihrem 21. Geburtstag als Mantra formulierte und der in den zwei berühmten Worten kulminierte "I serve". Ich diene. Bis zuletzt.

Wetterfest, unverrückbar wie der Tower und in gewisser Weise sogar modern und ihrer Zeit voraus. In den 1960er Jahren, als die Feministinnen Büstenhalter verbrannten, musste sie gar nicht viel sagen und nur sie selbst sein: eine hart arbeitende Frau mit vier Kindern und einem Mann, der ihr auf Schritt und Tritt folgte – und nicht umgekehrt.

Die Zukunft der Monarchie

Auch er, Philip, ein Symbol der Beständigkeit. Die Liebe zu ihm war allumfassend – und zugleich ihre wohl größte Rebellion. Sie war 13 und er 18, als sie sich begegneten, bei einer Tour des "Royal Naval College" in Devon. Er ein vergleichsweise mittelloser Spross aus griechischer Linie, sie Prinzessin. Man aß Ingwerkekse, trank Limonade, und dann sprang er, aristokratisches Imponiergehabe, über ein Tennisnetz. So ging das los. Nur, "Phil, the Greek", wie ihn das Satiremagazin "Private Eye" taufte, war ja nicht nur Grieche, sondern Deutscher aus dem Geschlecht derer von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Nach dem Krieg hatten Deutsche einen schweren Stand auf der Insel. Ihre Eltern lehnten ihn zunächst ab. Sie sahen in ihm einen ungehobelten Klotz mit schlechten und schlichten Manieren. Aber Elizabeth setzte sich gegen alle Widerstände durch.

Heirat sodann vor 2500 Gästen in Westminister Abbey im November 1947, und er gab gleich zwei Versprechen an diesem Tag: das Rauchen aufzugeben und das eheliche. Ein Jahr später kam Charles zur Welt. Philip hatte gerade Squash gespielt, eilte die Stufen zum Palast hinauf und brachte seiner soeben niedergekommenen Frau einen Strauß Nelken und eine Pulle Schampus. Die beiden hielten an ihrer Liebe fest. Sieben Jahrzehnte lang. Er im Schatten, aber bis auf eine Phase Mitte der 1950er Jahre weitgehend klaglos, stets den einen Schritt hinter seiner Frau, die er "Sausage", rief, Würstchen. Er hörte auf "The Hun", der Hunne.

Die beiden gingen gemeinsam durch gute und durch schlechte Zeiten, bekamen vier Kinder, erlebten, wie diese groß wurden und heirateten und sich scheiden ließen. Windsor brannte ab, Diana verunglückte tödlich in Paris, und die Monarchie stand wie nie unter Beschuss, weil sie, die Königin, nicht auf Halbmast flaggen ließ und sich, schlimmer noch, nicht zeigte und der "Daily Express" im Namen der ganzen Nation regelrechte flehte: "Show us you care!", zeig uns, dass du Gefühl hast.

Was sie dann tat. Und den Ruf wieder herstellte.

Sie sah Dianas Söhne zu Männern werden, erlebte die Hochzeit von William und Kate 2011 und die von Harry und Meghan 2018. Schaute dabei zu, wie eben diese Jungen allmählich die Monarchie entstaubten und zu reden begannen – über Gefühle, Verlust und Ängste. Unerhört bis dahin. Ebenso, dass Bürgerliche in den Palast zogen, Kate Middleton zunächst, deren Vorfahren noch unter Tage geschuftet hatten: "from pit to Palace", dichteten die Tabloids. Meghan Markle, ein paar Jahre später, Amerikanerin, geschieden und obendrein mit afro-amerikanischen Wurzeln.

Und nach vielen Jahren, nach einem Jahrhundert, ihrem Jahrhundert, schloss sich ein Kreis. Er hatte mit der Abdankung ihres Onkels 1936 begonnen, der gehen musste, weil er eben keine geschiedene Amerikanerin ehelichen sollte. Harry und Meghan verließen zwar frustriert die Firma Richtung Amerika, aber auch das überstand das Königshaus ebenso wie die zahllosen Eskapaden von Prince Andrew, Charles jüngerem und definitiv dümmeren Bruder. Wie es bislang alles irgendwie überstanden hat. Das ist vermutlich ihr größtes Vermächtnis.

Das Vermächtnis der Queen strahlt über ihren Tod hinaus © Toby Melville/PA Wire / Picture Alliance

Die Monarchie ist selbstverständlich immer noch ein Anachronismus mit Pomp und Palästen, eine Fabrik der Träume für die Welt. Man kann sich darüber lustig machen oder auch nachrechnen, ob das Ganze rein volkswirtschaftlich nicht grober Unfug ist. Man kann es aber auch so sehen, wie die kluge Chronistin Catherine Mayer, die seit Jahrzehnten über die Royals schreibt und sagt: "In einem Zeitalter, in dem die politische Klasse fast überall infrage gestellt wird, suchen die Leute nach Fixpunkten. In der digitalen Welt werden Legenden schnell aufgebaut und ebenso schnell wieder zerstört. Darunter leiden die Institutionen – die Kirche vor allem." Die einzig unverrückbare Konstante, schlussfolgert Mayer, seien die Royals. Und damit eben auch King George VII, König im Wartestand seit Jahrzehnten.

Er wird ein anderer König sein, zäh wie Mutter und Vater, aber wärmer und offener und weniger anachronistisch. Interessiert am Leben jenseits der Mauern, an Architektur, Wohnungsbau, Homöopathie und Umwelt. Er wird vermutlich ein guter König sein – und doch nur eine Episode. Ein Zwischenregent. Der König vor William, seinem Sohn. Vor allem aber der König nach Elizabeth II. Unsterblich über ihren Tod hinaus.