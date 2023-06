von Kester Schlenz stern-Autor Kester Schlenz wird Großvater. Er freut sich – vor allem auf den Irrsinn, den er verbreiten will.

Opa – was für ein krasses Wort. Ich denke sofort an alte Knacker mit Krückstock, an Kanichenzüchter, berstende Hüftgelenke, Kreuzworträtsel-Heavy-User und einarmige Zausel, die früher auf Familienfesten greinten: "Was wollten wir in Russland?"

Und jetzt werde ich selbst einer!

Opa Kester.

Ich kriege ein Kind. Also meine Frau und ich. Also eigentlich unsere Schwiegertochter und unser Ältester. Eine Enkeltochter ist unterwegs. Und ich bin völlig aus dem Häuschen! Meine Frau auch.