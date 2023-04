1086 Gerichte urteilen in Deutschland. Sie verhandeln die großen und kleinen Dramen dieses Landes. In dieser Kolumne erzählen stern-Reporter, was sie in den Sälen erleben.

von Jana Luck Amtsgericht Hamburg-Harburg: Ein Mann sendet Frauen Videos und Bilder von seinem Penis. Vielen ungefragt, einigen sogar gegen ihren ausdrücklichen Willen. Wenn er das noch einmal tut, droht ihm ein halbes Jahr Haft.

Es gibt Dinge, die sind am besten, wenn sie einem einfach so passieren. An der Wursttheke in die große Liebe zu stolpern. Wenn der Bus gerade die eine Minute zu spät kommt, die man zu lange zur Haltestelle gebraucht hat. Schnee an Heiligabend.

Es gibt aber auch Dinge, die sind immer dann, wenn sie einem einfach so und ungefragt passieren, scheußlich. Ein Dick Pic ist so ein Ding.

Dick Pic, das ist Englisch. Dick heißt Penis, Pic steht kurz für Picture und bedeutet Foto. Ein Dick Pic ist also ein Penisfoto.