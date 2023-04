Durch das Erdbeben in der Türkei verloren die Großeltern ihr Zuhause. Nun leben sie bei ihrer Enkelin in Deutschland, jedoch nur mit einer dreimonatigen Aufenthaltsgenehmigung.

Eine Familie holt die Großeltern aus dem Erdbebengebiet nach Deutschland – doch in drei Monaten müssen sie zurück

Erdbeben in der Türkei

von Sascha Lübbe Deniz Günay erlebte das Erdbeben in der Türkei vor Ort. Zurück in Deutschland holte sie ihre Großeltern zu sich nach Bayern. Hier lebt die Familie jetzt unter einem Dach – und kämpft mit der Ungewissheit, wie es weitergeht.

Mit sachtem Klopfen fängt es an. Kurz, dann noch einmal. Deniz Günay wird wach davon. Sie übernachtet mit ihrem Mann und den drei kleinen Kindern in der Wohnung ihrer Schwiegereltern. Es ist dunkel. Ein Blick auf die Uhr: 4:17. Die Uhrzeit, sagt sie später, habe sich für immer in ihr Hirn gebrannt.