Die syrische Grenze scheint so nah, dass man sie von den Hügeln eines Friedhofs in der südlichen Provinz Hatay aus sehen kann. Doch die Syrer dürfen ihre Toten des Erdbebens nicht an diesem Ort bestatten (Archivbild)

Mohammed hat durch das Beben viele Angehörige verloren. Doch die türkische Regierung gestattet ihm nicht, sie auf türkischen Friedhöfen beizusetzen. Wie syrische Opfer der Krise dennoch Frieden finden. Gregor Scheu

Weite grüne Landschaften, Berge, Olivenbäume. Und mittendrin ein Friedhof. Die Ruhestädte liegt direkt an einem Hügel. Überall sind Gräber aus weißem Stein und Marmor. Viele davon frisch angelegt. Doch hier dürfen sie nicht hinein. Mohammed muss mit seinen Toten weiterziehen. Er ist Syrer und das hier ist ein türkischer Friedhof. Er liegt einem kleinen Örtchen in der Region Hatay. Die syrische Grenze ist so nah, dass man sie an guten Tagen von den Hügeln aus sehen kann. Und trotzdem dürfen Syrer ihre Toten des Erdbebens nicht an diesem Ort bestatten.