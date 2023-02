Die Hilfe für die Erdbebenopfer von Seiten der türkischen Regierung läuft schleppend an. Auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen wird so gut wie nicht geachtet. Ein feministisches Kollektiv von Studentinnen leistet im Erdbebengebiet Arbeit, die die Regierung kaum wahrnimmt. Gregor Scheu

Eigentlich studiert Zeynep Jura in Ankara. Doch seit zwei Tagen sitzt sie an einem kleinen Tisch, mitten im Erdbebengebiet in Antakya und verteilt Binden und Babynahrung an Frauen. Sie ist Teil des Universitären Feministischen Kollektivs, einer feministischen Studentenbewegung in der Türkei. Als sie in Ankara von dem Erdbeben im Süden des Landes gehört hat, konnte sie nicht länger einfach zuhause sitzen bleiben, sagt Zeynep.