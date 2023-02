Die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien haben besonders Gebiete zerstört, in denen viele Kurdinnen und Kurden leben. Dort kommt keine Hilfe an, die Menschen sind verzweifelt. Im stern spricht Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der kurdische Gemeinde in Deutschland, über die Lage vor Ort. Moritz Fehrle

Während hunderttausende Menschen nach den heftigen Erdstößen in der Türkei und Syrien um ihr Überleben kämpfen, fliegen die Türkei und das Assad-Regime weiter Luftangriffe auf kurdische Gebiete in Nordsyrien. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen der Türkei und der kurdischen Minderheit macht auch in der Katastrophe keine Pause. Verständlich also, dass Ali Ertan Toprak, der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland, aufgebracht ist, als er im stern über die Lage seiner Landsleute in den vom Beben zerstörten Gebieten berichtet.