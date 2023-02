Suntat-Mitarbeiter haben im Erdbebengebiet Notküchen aufgebaut. Das Essen in Dosen brachten sie gleich mit.

3500 Kilometer entfernt und doch so nah: Wie ein Mannheimer Unternehmer die Menschen in der Türkei unterstützt

von Katja Michel Mustafa Baklan organisiert von Mannheim aus Hilfstransporte ins Erdbebengebiet. So kommen Dosengerichte und Babynahrung, Windeln und Damenbinden, Decken und Zelte in den Südosten der Türkei. Baklans eigenes Unternehmen ist auf mehrfache Weise vom Erdbeben betroffen.

Als Mustafa Baklan am Montagmorgen vergangener Woche die Schlagzeilen aus der Türkei und aus Syrien las, als die ersten Anrufe und Nachrichten eingingen, als schon klar war, dass die Opferzahlen steigen und steigen würden, da wusste der Unternehmer genau, was zu tun war. Denn mit Erdbeben hat Mustafa Baklan traurige Erfahrungen gemacht. Schließlich hatte er schon 1999 beim schweren Beben in der Westtürkei schnelle Hilfe organisiert.