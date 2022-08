von Katharina Brenner-Meyer Marion Keller war längst volljährig, als sie adoptiert wurde. Emotional waren Lotte und Bize Coenen zu diesem Zeitpunkt schon längst zu ihren Eltern geworden. Was es für eine Erwachsenenadoption braucht, zeigt die Geschichte dieser Familie.

"Ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?", fragt die Tochter ihre Mutter. "Mama, das weißt du besser", sagt sie und streicht sich Butter auf ihre Brezel. So wird das noch öfter gehen in diesem Gespräch: Wo sich die eine schlechter erinnert, erinnert sich die andere besser. Die beiden Frauen ergänzen sich. In diesem Fall erinnert sich Lotte Coenen, die Ältere der beiden: "Ich war damals in der Jugendarbeit aktiv, daher kannte ich das Heim. Als ich erfuhr, dass es schließt, fragte ich den Leiter: Was macht ihr mit all den Kindern? Er sagte mir, dass die schulpflichtigen in andere Heime kommen, bei den Jugendlichen, die sich in einer Berufsausbildung befinden, werde es schwierig."

Marion Keller war eine dieser Jugendlichen. Sie war 16, als das Evangelische Kinder- und Jugendheim Oberallewinden in Ravensburg im Jahr 1984 seine Türen schloss. Sie war gerade fertig mit der Hauptschule und hatte einen Ausbildungsvertrag bei einer Friseurin unterschrieben. "Ich freute mich darauf. Aber plötzlich war da die große Frage: Wo geht’s jetzt hin für mich?"

Die Antwort gibt Lotte: "Wir wohnten bereits in dem Haus hier, wir hatten Platz und jemand musste den Kindern doch helfen." Das Haus steht am Ortsrand von Grünkraut, einem Dorf bei Ravensburg. Bodensee und Allgäu sind nicht weit von hier. Grünkraut, der Name ist Programm, Grün gibt’s hier viel. Der Blick aus dem Wohnzimmer der Coenens geht hinaus in den Garten, dahinter liegt ein Feld. Die Sonne steht auf Abend. "Ich werde nie vergessen, wie der Heimleiter sagte: Ich denke da spontan an ein Mädle, bei dem rentiert sich’s." Er meinte Marion, die Lotte bereits von früheren Kontakten mit dem Heim kannte. Und so kamen Marion Keller und Lotte und Karl Coenen, den alle immer Bize nannten, zusammen.

Egal ob sie die Nacht durchgemacht hatte: Am Sonntag wurde zusammen gefrühstückt

Am 1. Oktober 1984 zog Marion bei den Coenens ein. Für sie eine große Umstellung: "Du wirst im Heim zur Unselbstständigkeit erzogen. Du musst keine Wäsche waschen, du kriegt ein fixes Taschengeld. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern." Jetzt war sie in einer Ausbildung und lebte mit zwei erwachsenen Menschen zusammen – und drei Katzen: "Wenn ich am Wochenende vom Tanzen heimkam und mich einfach nur ins Bett schleichen wollte, lag immer mindestens eine Katze mitten auf der Treppe und hat mich verraten." Marion lacht, Lotte auch. "Ich hab dich eh jedes Mal gehört." Dieser leichte Schlaf, von dem Mütter immer erzählen, wenn ihre Kinder nachts unterwegs sind, das habe sie sich vorher nie vorstellen können. "Es war genau so." Egal ob Marion die Nacht durchgemacht hatte: Am Sonntagmorgen wurde zusammen gefrühstückt.

Marion Keller (l.) und Lotte Coenen © key

Es klingt in der Erinnerung der beiden Frauen so, als seien das gute, erste, gemeinsame Jahre gewesen. Als Marion mit 18 auszog, folgte trotzdem eine Kontaktpause. In Details gehen die beiden Frauen nicht. Sie erwähnen aber einen Freund, der Marion sehr eingenommen und ihr nicht gut getan habe.

Als Marion 20 war, wurde sie schwanger. Als sie für den Kaiserschnitt ins Krankenhaus kam, begegnete ihr zufällig Bize Coenen am Eingang. "Ich werde das nie vergessen. Ich bin rein und er ist raus. Wir haben nur ganz kurz geredet. Wie es uns geht und so. Er meinte, dass er das sofort Lotte erzählen muss, das er mich gesehen hat. Ja, und nur ein paar Tage nach der Geburt steht ihr beide plötzlich an meinem Bett und fragt, was ich brauche." Marion schüttelt ungläubig den Kopf, als sie daran zurückdenkt. Lotte lächelt sie an. Kurze Zeit nach dem Besuch im Krankenhaus damals brachte das Paar Marion eine Wickeltasche vorbei. Denn die konnte sie brauchen.

Erwachsenenadoption: Seit 2014 sind sie auch offiziell Eltern und Kind

Von diesem Moment an war der Kontakt wieder da und sollte nicht mehr abbrechen. Die Coenens halfen Marion, aus der toxischen Beziehung zu kommen, in der sie sich befand. Sie halfen ihr, eine kleine Wohnung für sich und ihre Tochter zu finden. Und sie behandelten Marions Tochter von Anfang an wie ein Enkelkind – wie später auch ihren Sohn: "Für meine Kinder wart ihr von Anfang an Oma und Opa."

Wann genau Marion das erste Mal "Mama" und "Papa" gesagt hat zu Lotte und Bize Coenen, das wissen die beiden Frauen nicht mehr. Bize können sie nicht mehr fragen. Er ist vor vier Jahren gestorben. Aber Lotte erinnert sich noch an den Moment, als sie es das erste Mal aus Marions Mund gehört hat.

Bize und ich haben uns angeschaut und gedacht, gut, dann sind wir jetzt Mama und Papa. Es hat sich da eh schon längst so angefühlt.

Seit 2014 sind sie auch ganz offiziell die Eltern von Marion Keller. Dank einer Erwachsenenadoption. Leibliche Kinder haben die Coenens nicht: "Wir hätten gerne welche gehabt, aber es hat nicht geklappt." Der Adoption ging allerdings eine schwere Zeit für die Familie voraus.

Nach der Transplantation wollten sie "Nägel mit Köpfen machen"

Bei einer Nierenuntersuchung war herausgekommen, dass Lottes Leber mit Zysten befallen war. Sie brauchte dringend ein neues Organ. Sie kam auf die Warteliste. Marion stand Bize in dieser schweren Zeit bei – und er ihr. "Ich wusste immer, dass nachts der Anruf kommen würde, ich wusste es einfach", erinnert sich Marion. Und tatsächlich: Um halb zwei in der Nacht wurde Lotte mit dem Krankenwagen abgeholt und ins 700 Kilometer entfernte Hannover gebracht, wo sie ihre neue Leber erhielt.

Danach hätten Bize und sie Nägel mit Köpfen machen wollen. Wenn ihnen was passierte, sollte Marion abgesichert sein. "Das Haus soll sie eh kriegen." Um das alles zu vereinfachen, wollten sie Marion adoptieren. Marion erinnert sich noch genau an den Moment, als sie sie fragten: "Wir standen in der Küche." Und auch Lotte erinnert sich noch genau:

Ich werde nie vergessen, was du gesagt hast: Endlich weiß ich, wo ich hingehöre.

Eine Sorge gab es allerdings: Dass Marions leibliche Mutter etwas gegen die Adoption haben könnte.

Starke Adoption: Die leibliche Mutter wurde angehört

Grundsätzlich sind Erwachsenenadoptionen schwache Adoptionen, bei denen verwandtschaftliche Beziehungen zur leiblichen Familie nicht vollständig gekappt werden. Die Coenens und Marion strebten jedoch eine Volladoption an. Möglich war dies, weil Marion bereits als Minderjährige bei ihnen gelebt hatte. Der Heimleiter habe damals auf einen offiziellen Pflegevertrag mit dem Jugendamt bestanden, "damit alles für beide Seiten gut wird", sagt Lotte.

Bei einer Volladoption erlöschen die Rechtsverhältnisse zur leiblichen Familie vollständig, für die Adoptivfamilie wiederum gelten fortan die gleichen Rechte und Pflichten wie bei leiblichen Kindern. Beim Erbrecht, bei den Pflegekosten, bei allem was dazugehört.

Wie in Fällen von Volladoptionen vorgeschrieben, wurde Marions leibliche Mutter angehört und bekam die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Um sich gegen die Adoption zu stellen, hätte sie überwiegende Interessen vorbringen müssen, am Ende hätte dann ein Richter entscheiden müssen. Doch zu diesem Zeitpunkt habe sie bereits 23 Jahre lang keinen Kontakt mehr gehabt zu ihrer Mutter, sagt Marion. Ihre leibliche Mutter stellte sich dann auch nicht gegen die Adoption.

Erwachsenenadoption: Wie funktioniert die Adoption Volljähriger?

Mit Blick auf die Volljährigenadoption wünscht sich Marion, dass es mehr Informationen dazu gäbe. "Viele wissen gar nicht, wo sie anfangen müssen. Ob sie zum Beispiel zum Notar müssen." Müssen sie. Der erste Schritt führt dorthin. Beim Notar wird ein Antrag gestellt, über die Adoption entscheidet schließlich das Familiengericht. Neben den Kosten für den Notar ist in der Regel mit Gerichtskosten von rund 300 Euro zu rechnen.

Über die Voraussetzungen für eine Erwachsenenadoption heißt es im Gesetz etwas sperrig:

"Ein Volljähriger kann als Kind angenommen werden, wenn die Annahme sittlich gerechtfertigt ist; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn zwischen dem Annehmenden und dem Anzunehmenden ein Eltern-Kind-Verhältnis bereits entstanden ist."

Wann entsteht bei der Erwachsenenadoption ein Eltern-Kind-Verhältnis?

Jens Ehrmann, Richter am Amtsgericht Ravensburg, erklärt, was es mit der Formulierung "sittlich gerechtfertigt" auf sich hat: Damit solle vermieden werden, dass jemand aus einer Laune heraus einen Kumpel oder einen Nachbarn adoptiert, weil er ihm etwas vererben möchte. Häufig handle es sich bei Erwachsenenadoptionen um ein älteres Kind, das die Frau in eine Beziehung mitbringt und das ein enges Verhältnis zum neuen Partner aufbaut. Ein anderes Beispiel sei das kinderlose ältere Ehepaar, das ein enges Verhältnis zu einer bestimmten Nichte hat, die sich um die beiden kümmert und die wiederum Erbin werden soll.

Und dann wäre da noch die Sache mit dem Titel. In Ravensburg sind solche Fälle nicht bekannt. Das wohl prominenteste Beispiel dürfte Frédéric Prinz von Anhalt sein, der bereits mehrere Adoptivsöhne hat. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass mit Dschungel-Königin Melanie Müller auch eine Frau Teil dieser illustren Familie werden soll.

Wie viele Fälle von Erwachsenenadoptionen es in Deutschland jährlich gibt, wird nicht gesondert erfasst. 2020 wurden vor den Familiengerichten insgesamt 13.033 Adoptionsverfahren durchgeführt, alle Minderjährigen- und Erwachsenenadoptionen einberechnet. In Ravensburg gibt es nur wenige Fälle von Volljährigenadoptionen pro Jahr, laut Richter Ehrmann fünf bis zehn. 2014 gehörten die Coenens und Marion Keller dazu – am Valentinstag.

"Es hat sich nichts verändert", sagt Marion über das Verhältnis zu Lotte und Bize nach der Adoption. Und auch Lotte sagt: "Wir waren ja längst eine Familie. Jetzt waren wir es eben auch auf dem Papier." Als sie 66 und 46 waren, wurden die beiden offiziell Mutter und Tochter.

"Familie hat den obersten Stellenwert. An guten wie an schlechten Tagen"

Die Sonne steht inzwischen tief über Grünkraut. Eine Frage zum Abschluss an die beiden Frauen. Was heißt Familie für sie? Auch hier ergänzen sie sich und geben nacheinander Antworten – mit ganz ähnlichen Botschaften.

Marion: "Familie hat den obersten Stellenwert. An guten wie an schlechten Tagen."

Lotte: "Zusammenhalten"

Marion: "Füreinander da sein"

Lotte: "Nicht allein sein. Sorge tragen"

Quellen: Bundesministerium der Justiz, Bundesamt für Justiz, Landeskundliches Informationssystem Baden-Württemberg, Bürgerliches Gesetzbuch