von Kerstin Herrnkind Grimme-Preisträgerin Regina Schilling überführt Eduard Zimmermann in ihrer Doku über die Anfänge von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" offenbar der Lüge. Ein sehenswerter Film – leider manchmal ein bisschen larmoyant.

Der Knaller kommt zum Schluss. Nach einer Stunde und 15 Minuten. Eduard Zimmermann ist zu sehen in einer Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" aus dem Jahr 1982. Er trägt einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd, gestreifte Krawatte, Einstecktüchlein. In der Kriminalstatistik sei ihm "ein Satz aufgefallen, den man jungen Frauen und Mädchen eigentlich nicht oft genug ans Herz legen kann", sagt er und senkt den Blick in die vermeintliche Statistik, die vor ihm liegt. Es ist eine dicke Mappe mit hellblauem Cover. Dann liest er mit getragener Stimme den Satz vor: "Bei Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen ist festzustellen, dass der überwiegende Teil entweder an Anhalterinnen oder im Anschluss an Gaststättenbesuche ausgeführt wird."