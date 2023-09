Polizei und Staatsanwaltschaft informieren bei der Pressekonferenz über den Fall in Edenkoben

von Gisela Kirschstein Der Mann, der eine Zehnjährige entführt und missbraucht hat, ist seit 30 Jahren als Sexualstraftäter bekannt. Er hielt sich nicht an Auflagen und trug keine Fußfessel. Hätte die Tat verhindert werden können? Diese Frage versucht ein Ausschuss zu klären.

Wie kann es sein, dass ein mehrfach verurteilter Sexualstraftäter Auflagen und Fußfessel verweigert – und ungehindert das nächste Verbrechen begehen kann? Die Entführung einer Zehnjährigen am Montag im pfälzischen Edenkoben und ihre mutmaßliche Vergewaltigung durch einen 61 Jahre alten Mann wirft immer neue Fragen auf. Die Opposition im Mainzer Landtag fordert nun schärfere Regeln im Umgang mit der elektronischen Fußfessel, und einen deutlich besseren Opferschutz: "In unserem Werkzeugkasten sind lauter stumpfe Schraubenzieher", schimpfte CDU-Landeschef Christian Baldauf in Mainz.