von Jana Luck "Das ist nicht der letzte Landkreis, den die AfD gewinnt" – ein Ortstermin am Tag des Überraschungskonzerts von Feine Sahne Fischfilet in Sonneberg.

Sie saß auf der Terrasse mit ihrer Familie als das Wahlergebnis kam. "Bei der Stichwahl zur Wahl des neuen Landrates im Kreis Sonneberg hat am Sonntag, dem 25. Juni, Robert Sesselmann von der AfD gewonnen", meldeten die Agenturen auf ihr Handy. Stefanie P. nennt den Tag: Den Montag nach der Scheißwahl.

Sie war nicht schockiert, sagt sie, ihr sei schon bewusst gewesen, dass das passieren könnte. "Aber es war trotzdem so kacke." Sie ging ins Haus. "Ich stand in der Küche und hab geheult vor Wut. Die Leute sagen, sie hätten die AfD aus Protest gewählt. Aus Protest! Was für ein Quatsch."

Sie ging auf die Toilette, das Handy in der Hand. Sie öffnete Instagram und schrieb eine Nachricht. An Jan "Monchi" Gorko, Leadsänger der Punkband "Feine Sahne Fischfilet" aus Rostock. Ein Impuls, eine Idee, sagt Stefanie P. "Meint ihr, ihr könntet evtl. noch ein Garagenkonzert dazwischenschieben?! Ich glaube es ist nicht gerade ungefährlich, aber ein riesiges Zeichen für die Leute, die hier täglich gegen diesen braunen Müll ankämpfen!"

Feine Sahne Fischfilet. Eine Band, die Stefanie P. kennt, seit sie klein waren, sie selbst und die Band. Sie selbst: politisch links, immer schon. Monchi und die anderen: Aus der Provinz in Mecklenburg-Vorpommern, heute eine der großen linken Bands der Bundesrepublik, 157.000 Follower auf Instagram. 2011 erwähnte sie der Verfassungsschutzbericht in Mecklenburg-Vorpommern wegen ihrer "explizit anti-staatlichen Haltung". Das gab der Band eher noch mehr Fans aus dem linken Spektrum, als dass es ihr geschadet hätte. Ein klares Symbol gegen den Wahlsieg der AfD ist "Feine Sahne" für Stefanie P. und für zahlreiche andere Fans, gerade im Osten Deutschlands.