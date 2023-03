Feuerwehrleute riskieren oft ihr eigenes Leben, um das von anderen zu retten. Hier bei einem Dachstuhlbrand in Berlin

Rechtsextreme in der Feuerwehr

von Markus Frenzel Der stern berichtet über die rechtsextreme Unterwanderung der Feuerwehr in Deutschland. Auch wir in der Redaktion waren über das Ausmaß und die teils erschreckende Hemmungslosigkeit überrascht. Nun zeigen rechtslastige, hasserfüllte Zuschriften: Mit unserer Berichterstattung haben wir offenbar einen wunden Punkt getroffen.

Mehr als 10.000 Personen sollen die deutschen Löscheinheiten in den vergangenen Jahren von rechts unterwandert haben. Das entspräche fast einem Drittel aller Rechtsextremen, die der Verfassungsschutz in Deutschland zählt. Als wir die Schätzungen von Hartmut ZIebs, dem einstigen Chef des Deutschen Feuerwehrverbands zum ersten Mal hörten, konnten wir es selbst kaum glauben. In einer monatelangen Recherche haben wir versucht zu überprüfen, inwiefern die Schätzung begründet sein könnte. Und mussten leider zu dem Ergebnis kommen, dass abseits der öffentlichen Wahrnehmung eine Entwicklung stattfindet, die unsere Demokratie gefährdet.