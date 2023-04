von Lukas Hildebrand und Jana Felgenhauer Wie steht es um das Männerbild in migrantischen Familien? Autor Fikri Anıl Altıntaş hat darüber ein Buch geschrieben und sucht nach Antworten, während er von sich selbst und seinem Vater erzählt.

Ein Birnbaum steht in der Türkei. Der Mann, dem dieser Baum gehört, lebt in Deutschland. Er heißt Fikri Anıl Altıntaş. In seinem Buch "Im Morgen wächst ein Birnbaum" schreibt der Sohn türkischer Eltern autobiografisch über eine Kindheit im Industriegebiet: "Die Grenzen unserer Realität waren die unserer Wohnung im ersten Stock des Sozialwohnblocks." Vor allem erzählt der Autor aber von seinem Vater. Einem Mann, neben dem er viele Jahre abends Zähne putzte und der doch so anders lebte und dachte – vor allem über Männlichkeit. Heute arbeitet Altıntaş als UN-Botschafter in feministischer Mission und kämpft dafür, dass Männer keine Gewalt gegen Frauen ausüben. Ein Gespräch über Väter und Männerbilder im Islam.