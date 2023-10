Für viele Finnen ist der Zweite Weltkrieg bis heute eine Heldengeschichte. Ein Verein hält das Andenken an die finnischen Mitglieder der Waffen-SS in Ehren. Mit dem Hakenkreuz verbinden viele im Land mehr positive als negative historische Assoziationen. Was hat all das mit den rechtsextremen Ausfällen der neuen Regierung in Helsinki zu tun?

Von Jenni Roth