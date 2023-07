Die Natur, das Wasser, der Wald – für viele Finnen bedeutet eine Auszeit an der frischen Luft das pure Glück. Der Saimaa-See ist Finnlands größter See.

von Laura Csapó Die Finnen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Und sie teilen sich mehr als 1300 Kilometer Grenze mit Russland, das einen Krieg begonnen hat. Trotz aller Krisen ist die Zufriedenheit der Finnen groß. Was macht sie glücklich? Eine Reise in den Norden.

Glück. Nur ein einziges Wort hat die deutsche Sprache dafür in petto. Im Englischen hingegen gibt es eine ganze Palette an Glücksbegriffen: "luck", "fortune", "happiness". Im Französischen immerhin "bonheur" und "chance". Ist es bezeichnend für uns Deutsche, dass wir dem Glücklich-Sein nur einen Begriff geschenkt haben? Vielleicht. Aber dass es nur ein Wort für Glück gibt, haben wir mit den Finnen gemein (ihres ist "Onni") – und die sind zum glücklichsten Volk der Welt gekürt worden, zum sechsten Mal in Folge.