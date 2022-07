Die Geliebte des Landrates sagt endlich aus – will aber nicht erklären, wo er in der Flutnacht war

Die Geliebte des Landrates Pföhler wurde endlich vor dem Untersuchungsausschuss des Mainzer Landtags zitiert. 13 Mal telefonierten sie miteinander. Klar wird dabei: Sie war ihm ziemlich wichtig in jener Nacht. Wichtiger, als seinen eigentlichen Aufgaben nachzukommen? Gisela Kirschstein

Als in der Nacht vom 14. Auf den 15. Juli 2021 eine riesige Flutwelle durch das Ahrtal rollte und Existenzen für immer zerstörte, machte sich einer rar: Jürgen Pföhler (CDU) wäre der Mann gewesen, der den Katastrophenalarm hätte auslösen können, ja: auslösen müssen. Doch der Landrat glänzte in seinem Krisenstab durch Abwesenheit. Ganze zwei Mal ließ er sich in der Flutnacht in der Leitstelle im Kreishaus in Ahrweiler blicken, letztmals um 19.20 Uhr in Begleitung von Innenminister Roger Lewentz (SPD).