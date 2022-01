Sehen Sie im Video: Nach der Flut – Ex-Polizist Gerd Baltes hilft seiner Gemeinde beim Wiederaufbau.









Insgesamt würde ich sagen, es entwickelt sich alles positiv.





Dieser Mann leistet Unglaubliches.





Im Juli 2021 stehen die Menschen im Ahrtal plötzlich vor dem Nichts.



Die Flut-Katastrophe sorgt dafür, dass auch in der Ortsgemeinde Mayschoß viele Bewohner ihr Zuhause verlieren.



Viele Restaurants, Geschäfte und Hotels werden komplett geflutet – arbeiten und wohnen ist hier plötzlich nicht mehr möglich.



Doch es muss und soll weitergehen.



Dafür sorgt Gerd Baltes, der kurz nach der Flut einen dorfeigenen Krisenstab gründet.



Das ist enorm wichtig. Man meint, dass das eine eigene Dynamik bekommt, aber viele Menschen achten darauf. Es gibt viele, die das jetzt registrieren und wahrnehmen. Das ist ganz wichtig, dass da Signale versendet werden. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen, was die zur Zeit hier im Ort bewegen.



Der ehemalige Polizeibeamte möchte die beschädigte Region zum Leben erwachen lassen.



Gerd Baltes arbeitet oft von morgens um 7 Uhr bis Mitternacht, um den Aufbau voranzutreiben.



Unterstützt wird er von vielen freiwilligen Helfern.



Die Hilfsbereitschaft in der Region ist riesig.



Wir haben hier eine provisorische Bäckerei gebaut. Hier haben wir die rein gebaut. Hier kommt die Theke hin. Die Verkaufstheke. Hier kommt die Brottheke hin. Da kommt ein kleiner Raum hin. Da holen wir uns ein bisschen Gemüse von der Grafschaft. Das wir auch ein bisschen Gemüse mit verkaufen können, was ich eine tolle Idee auch finde.



Viele Monate konnte Bäcker Wido Ockenfels keine Brötchen backen und verkaufen.



Während sich der Verkaufsraum noch im Aufbau befindet, wird in der Backstube schon wieder fleißig gebacken.



Doch das Flut-Trauma sitzt tief.



Wir standen ja hier draußen. Und dann konntest du ja dem Treiben zusehen, wie hier auf einmal. Das schlimmste war, das war wie in einem Science Fiction-Film. Das stand dahinten auf dem Tisch drauf. Wenn dann ein Wellenschlag kam, ging das Fenster auf und dann kam ein Mehlsack geschwommen. Und dann ging das Fenster wieder zu.



Der Bäcker ist froh, dass er endlich wieder arbeiten kann.



Denn in Mayschoß soll endlich wieder richtig gelebt werden.



Ja, ja hier trifft sich dann wieder das Dorf. Klatsch und Tratsch aus Mayschoß.



Gerd Baltes macht den Einwohnern Mut.



In sehr schneller Zeit hat der 69-Jährige in dem 900-Einwohner-Dorf Unglaubliches auf die Beine gestellt.



Das ist aber beeindruckend, was man hier sieht und hört. Ich finde das super, dass ihr hier weiter macht. Das ist ein gutes Beispiel für das Dorf. Ist ja gut, dass das weitergeht. Sonst würde es düster aussehen.

Mehr