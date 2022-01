Sehen Sie im Video: Nach der Flut – Gastronom Roberto Lauricella wagt den Neuanfang.









Nach der Flutkatastrophe 2021 steht Gastronom Roberto Lauricella, wie viele andere, vor dem Nichts.





Sein im Lockdown renoviertes Ristorante La Concordia wird durch das Hochwasser zerstört.





Doch Lauricella wagt den Neuanfang – mit Hilfe und einem zur Pizzeria umfunktionierten Container.





Familie Elvermann begleitet uns mittlerweile seit sechs Wochen. Jede Woche. Am Anfang auch mehrmals in der Woche. Und jetzt stellen sie und kostenlos einen Container zur Verfügung.





Ja, es ist eine Herzensangelegenheit. Man muss den Leuten im Ahrtal ja irgendwie helfen. Die Flutkatastrophe, die da passiert ist – ohne Worte.





Die Eröffnung des Pizza-Containers stößt auf Begeisterung.





Die Leute waren definitiv überrascht. Das Schöne ist: Man sieht auch Lächeln in den Gesichtern der Leute. Echt toll. Wir kriegen auch sehr viel Zuspruch, dass wir etwas ganz, ganz Tolles hier auf die Beine gestellt haben. Und ich denke, dass wir die Leute auch glücklich machen. Das hat schon was Positives.





Bei der ersten Bestellung, die im improvisierten Restaurant aufgegeben wird, erwartet den Gastronomen eine positive Überraschung.





Der erste Kunde, mein Hausarzt, hat direkt acht Pizzen bestellt. Kam wieder und sagte: "Roberto, mach zehn!"





Die Hilfe, die den Lauricella nach der Flut und der damit einhergehenden Zerstörung zuteilwurde, berührt den zweifachen Vater tief.





Man kann es nicht in Worte fassen, wie viel Hilfe man bekommt von Leuten, die man nicht kennt. Es sind Fremde, aber mittlerweile sind aus Fremden Freunde geworden. Freunde von hier waren nicht ausreichend da. Das wühlt einen auf, emotional. Man ist sprachlos, man ist überwältigt, man ist emotional komplett aufgewühlt. Ich weiß nicht, wie oft ich sie zum Essen einladen muss, bis meine Schuld getilgt ist. Das weiß ich nicht.

