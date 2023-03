Sehen Sie im Video: Synodaler Weg ringt um Zukunft der katholischen Kirche.









STORY: Am Donnerstag in Frankfurt hat die letzte Versammlung des Reformprojekts "Synodaler Weg" in Frankfurt am Main begonnen. Kleriker und Laien hatten den Synodalen Weg 2019 beschlossen. Auslöser war der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, forderte mehr Mut zu Veränderungen in der katholischen Kirche. BISCHOF GEORG BÄTZING, VORSITZENDER DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ: "Diese meine Kirche verdient es, dass wir sie nicht einfach lassen, wie sie ist. Die Veränderungen im konkreten Handeln, die wir suchen, wollen dazu beitragen, dass die Kirche ihrem Auftrag wieder besser entsprechen kann. Brücke, Zeichen, Werkzeug zu sein für die Begegnung Gottes mit den Menschen." Vor den Türen der Versammlung des Synodalen Weges versammelten sich auch Mitglieder der Initiative Maria 2.0. Sie fordern unter anderem den Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern, die Aufhebung des Pflichtzölibats sowie eine umfassende Aufklärung von Missbrauchsfällen in der Kirche. Andrea Keber von Maria 2.0 Mainz sieht jedoch bereits jetzt eine positive Tendenz, die durch das Reformprojekt ausgelöst wurde. ANDREA KEBER, MARIA 2.0 MAINZ: "Er hat insoweit was bewirkt, dass die Sprachlosigkeit überwunden ist, glaube ich. Also, dass wir hier stehen, das wäre wahrscheinlich vor fünf Jahren noch nicht möglich gewesen. Dann hätte auch keiner das große Interesse gehabt. Also, dass man wirklich jetzt den Mut hat, auch in dieser Synodalversammlung, dass Frauen und Männer, Laien und Kleriker, vor allem, zusammen reden, zusammen diskutieren und kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Das hat sich wirklich geändert. Ja." Die fünfte Versammlung des Synodalen Weges soll noch bis Samstag in Frankfurt über die Zukunft der Kirche in Deutschland beraten. Zuletzt hatte es allerdings wachsenden Widerstand des Vatikans gegen den Synodalen Weg gegeben, so etwa gegen einen dauerhaften Synodalen Rat.

