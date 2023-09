Jojo Druskeit ist mit 17 Jahren eine der jüngsten Surferinnen am Eisbach in München. Immer mehr junge Frauen trauen sich in die Welle – und springen dieselben beeindruckenden Tricks wie ihre männlichen Kollegen.

Frauen am Bach: Wie sich Surferinnen in München ihr Revier erobern

von Laura Csapó Der Münchener Eisbach war lange ein Revier für surfende Männer. Das ändert sich langsam, immer mehr Surferinnen trauen sich die Welle zu.

Es ist prügelheiß an diesem Mittag in der Münchner Innenstadt. Auf der Eisbachbrücke lässt sich eine riesige Menschentraube von der Sonne den Nacken verbrennen, denn das, was sie im reißenden Wasser unter der Brücke sehen, ist zu spektakulär, um aus der sengenden Hitze zu flüchten: Die Eisbachwelle gilt als meistfotografierte Welle weltweit und einer der Orte, an denen sich München ungewohnt lässig zeigt.

München ist fast 500 Kilometer vom Meer entfernt und Surfmetropole. Dass jemand barfuß mit dem Surfbrett unter dem Arm Rad fährt, wundert hier niemanden. Aber die Welle ist nicht mehr das, was sie einmal war. An ihren Rändern reihen sich immer mehr Füße zu einer Warteschlange – und immer mehr von ihnen gehören Frauen.