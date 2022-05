von Antje Joel Deutschland ist nicht so fortschrittlich, wie es glaubt. Bei Gleichberechtigung und Frauenförderung liegt das Land sogar weit hinten. Das liegt natürlich an den Männern, sagt unsere Autorin. Wie satt, selbstzufrieden, sexistisch das System verwaltet wird!

Ist doch alles schon so schön fortschrittlich hier! Gleichberechtigung und die Lebensqualität und Sicherheit von Frauen – also bitte, wer glaubt, dass er (oder sie!) diesbezüglich in Deutschland etwas zu meckern habe, der (oder die!) soll sich mal anderswo umsehen. Oder gleich dahin zurückgehen, wo er (oder sie!) hergekommen ist! So und ähnlich ist die Reaktion, jedes Mal, wenn das Gespräch auf "Frauen in Deutschland" kommt. "Die alten Frauen- und Männerbilder sind bei uns längst nicht mehr akut!" – "Bezüglich Gleichberechtigung hat sich hier viel getan, gerade unter jungen Leuten!" – "Gewalt gegen Frauen ist doch eher ein Problem anderer Kulturkreise!"

Tatsächlich?

Gewalt gegen Frauen ist ein hausgemachtes Problem