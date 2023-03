In Deutschland bleiben Frauen in Führungspositionen gegenüber den Männern in der Minderheit

Trotz Fortschritten bleibt der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Deutschland gering. Die Bilanz ist ernüchternd – auch im EU-Vergleich.

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen bleibt in Deutschland gering. Im Jahr 2021 betrug er 29 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Der Frauenanteil unter allen Erwerbstätigen lag bei 47 Prozent. Zu Führungspositionen zählen etwa Vorstände und Geschäftsführerinnen kleiner Unternehmen, die Bereichsleitung großer Unternehmen sowie Führungskräfte in Handel, Produktion, Dienstleistung oder im Verwaltungsdienst.

Anteil der Frauen in Führungspositionen: Unterschiede je nach Branche

Der Anteil von Frauen in Führungspositionen variiert stark je nach Branche, wie das Statistikamt bekannt gab. Im Bildungsbereich waren beeindruckende 67 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt, wobei Frauen auch 71 Prozent der Arbeitnehmer in diesem Bereich ausmachen.

Ebenso im Gesundheits- und Sozialwesen beträgt der Frauenanteil bei Führungskräften 61 Prozent, während 77 Prozent der Arbeitnehmer in diesem Bereich Frauen sind. Im Bereich der Unternehmensdienstleistungen sieht es jedoch anders aus. Obwohl Frauen 50 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Bereich ausmachen, waren lediglich 26 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt.

Frauen in der Chefetage: Deutschland im EU-Vergleich

Deutschland steht im EU-Vergleich mittelprächtig da und belegt den 19. Platz von 27 Ländern. Lettland führt die Liste mit dem höchsten Anteil an weiblichen Führungskräften an, der bei 46 Prozent liegt. Auch Schweden und Polen erreichten mit je 43 Prozent sowie Estland mit 41 Prozent beeindruckende Quoten jenseits der 40-Prozent-Marke. Führungspositionen waren in Zypern, Luxemburg und den Niederlanden am seltensten mit Frauen besetzt. In Deutschland und den Niederlanden arbeiteten erwerbstätige Frauen überdurchschnittlich oft in Teilzeit.