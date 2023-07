von Jana Luck Freibad-Debatte. Zeit, den Oberschwimmmeister Deutschlands anzurufen. Peter Harzheim, Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister. 45 Jahre lang stand er selbst am Beckenrand.

Herr Harzheim, ist das jetzt eine neue Eskalationsstufe in den Berliner Bädern?

Was sich abgezeichnet hat: Diese Ausschreitungen sind nur in den Ballungszentren so heftig. 95 Prozent der Bäder in Deutschland haben keine solchen Probleme, oder nur abgemildert. Da haben Opa und Oma und die Kollegen vor Ort alles im Griff. Ob das jetzt in Berlin neu ist, das würde ich bezweifeln. Eher fortgeführt. Was die Berliner Bäderbetriebe jetzt gemacht haben, die Mobilmache der Polizei, der Sicherheitsdienst, die Einlasskontrollen, das ist alles gut und erforderlich, um die Ferien gut abzufedern für Familien mit Kindern. Aber das darf kein Dauerzustand werden. Freibäder sollen ein Ort der Erholung und der Freude sein.