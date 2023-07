Torsten Liebl sorgt dafür, dass es in seinem Aachener Freibad friedlich bleibt. An vollen Tagen kommen bis zu 7000 Gäste her

Streit ums Freibad – was wirklich los ist an deutschen Becken

von Moritz Herrmann und Jana Luck Eine Freibaddebatte schwappt mal wieder durchs Land. Wieso bringt dieser Ort die Deutschen so in Wallung? Beobachtungen vom Beckenrand.

Fangen wir mit Adorno an, um das Thema gleich mal auf der richtigen Debattenhöhe einzufliegen. Drunter geht es nicht, nicht in diesem Sommer. "Fun ist ein Stahlbad", wusste Adorno, und man möchte glauben, dass er seine helle Freude an den Deutschen gehabt hätte und ihrem Heißreden über Freibäder und Gewaltprobleme. Im Übrigen haben sich alle anderen von Rang ja schon geäußert. Da war der Berliner Bürgermeister, der am Prinzenbad den Beamtensatz in die Mikrofone spießerte, man habe "hier eine Zaunsituation vorgefunden, wo jeder sehr leicht rüberkommt." Eilig schickte Wegner nach, es seien sehr häufig Wiederholungstäter, die die Freibäder terrorisierten.

Terror! Wiederholungstäter!