von Mirjam Bittner Es ist der erste Sommerferientag für Schulkinder in Bayern. Einige Institutionen wie das Deutsche Museum in München loben für den ersten Ferientag freien Eintritt für Kinder aus, die eine Eins im Zeugnis vorweisen können. Das finden nicht alle gut.

Kein Geräusch ist wohl so schön, wie das letzte Klingeln des Schulgongs vor den Sommerferien. Den Geruch von Freibad-Pommes vielleicht schon in der Nase, verabschieden sich Schülerinnen und Schüler, packen ihr Zeugnis in den Rucksack und freuen sich auf die Ferien. Für die Kinder, die im Anschluss nicht direkt in den Urlaub fahren, haben sich einige bayerische Institutionen eine Belohnung überlegt.

Am 31. Juli dürfen Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im Zeugnis gratis mit der Regionalbahn fahren. "Freie Fahrt für 1er-Schüler" nennt das das Kultusministerium. In der Landeshauptstadt München können sich Einser-Kandidatinnen und Kandidaten eine Eiskugel umsonst abholen, und mit den Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt können eben diese sogar den ganzen Sommer kostenlos auf Ammersee, Tegernsee und Co. herumschippern, solange sie in Begleitung eines Erwachsenen sind.

Museum will Anstrengungen der Kinder belohnen

Auch das Deutsche Museum in München will die "Mühen im zu Ende gehenden Schuljahr" belohnen. Es lässt Schulkinder mit einer Eins in egal welchem Fach an diesem ersten Ferientag umsonst hinter seine Mauern blicken und postet das auch auf Facebook. Einige loben die "tolle Aktion" und fragen sich: "Warum sollte es denn schlecht sein, gute Noten zu belohnen? Das gab es schon immer."

Andere kritisieren das Museum allerdings dafür und weisen auf bestehende Ungleichheiten hin: "Es gibt Kinder denen es nicht so leicht fällt im Leben und eben auch trotz Fleiß keinen Einser schaffen. Deutsches Museum, hier grenzt ihr klar aus und spaltet." Eine andere Nutzerin schreibt: "Das nennt man 'schwarze Pädagogik'. Fördern sollte der Gedanke sein, nicht strafen."

Die Kritik ist nicht ungerechtfertigt. Zahlreiche Studien der letzten Jahre belegen, dass die Bildungschancen von Kindern in Deutschland maßgeblich von den finanziellen und akademischen Hintergründen ihrer Eltern geprägt sind. Laut Hochschulbildungsreport 2020 nehmen von 100 Nichtakademikerkindern lediglich 21 ein Studium auf – bei Akademikerkindern sind es 74. Je höher der Abschluss, desto weiter geht die Schere auseinander.

Das Deutsche Museum hat mittlerweile auf die Kommentare reagiert und schreibt: "Die Tradition, Einser-Schülerinnen und -Schülern ein Geschenk zu machen, gibt es seit Jahrzehnten". So würden nicht nur Überflieger belohnt werden, sondern eben alle, die in irgendeinem Fach eine Eins haben – "auch wenn’s sonst nur Sechsen sind".

Für das nächste Jahr plant die Bildungsstätte übrigens einen Tag freien Eintritt für alle Schulkinder, die eine Fünf oder Sechs in einem MINT-Fach haben (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Das sei allerdings schon vor der Facebook-Diskussion beschlossen worden. Wer sich mit seinen Kindern derweil kostenlos weiterbilden möchte: Der Eintritt in der Gedenkstätte Dachau ist genauso frei, wie eine Führung in der Sternwarte des Deutschen Museums jeden Dienstag- und Freitagabend. Egal ob Ferienzeit oder nicht.

