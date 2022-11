von Ingrid Eißele Es braucht nur einige Tische, selbstgebackenen Kuchen und frisch gebrühten Kaffee. Fertig ist das Café – auf dem Friedhof. Initiativen, die den Ort der Toten zu einem "Lebensort" machen wollen, gibt es in immer mehr Städten. Das Interesse bei Friedhofbesuchern ist offenbar groß.

Auf dem Protestantischen Friedhof in der Haunstetter Straße in Augsburg gibt es seit Sommer das "Café Plaudertässchen". Die meisten mobilen Friedhofscafés haben über den Winter geschlossen, das Café in Augsburg jedoch öffnet diesen Sonntag, Totensonntag, ebenso am 18. Dezember, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr.