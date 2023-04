von Nico Schnurr In weniger als drei Monaten beginnt die Fußball-WM der Frauen. Noch immer ist unklar, ob die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Fernsehen übertragen werden. Hier spricht Sky-Sportchef Charly Classen über den Streit um die TV-Rechte, die Forderungen der Fifa und die Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Sender.

Herr Classen, in rund 80 Tagen beginnt die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Bislang steht nicht fest, ob die Spiele im deutschen Fernsehen zu sehen sein werden. Wie kann das sein?

Erstmals werden die TV-Rechte für die WM der Frauen nicht zusammen mit dem Turnier der Männer vermarktet. Das führt zu einer neuen Situation. Der Fußball der Frauen wächst schnell, ein sehr interessantes Entwicklungsfeld, das Potenzial ist riesig. Die Fifa will das nutzen und ruft Preise auf, die aktuell niemand auf dem Markt zahlen will. Deswegen wird weiterhin gepokert – auf beiden Seiten.