Die meisten Mütter sprechen gar nicht darüber und viele erzählen eher von traumatischen Erlebnissen der Geburt ihrer Kinder. Laura will es anders machen. Die 38-Jährige hat drei Kinder geboren und ist stolz auf diese Leistung. Sie will anderen Frauen Mut machen: Eine schöne Geburt ist möglich, sogar wenn das Baby falsch herum liegt. Aufgeschrieben von Anja Reumschüssel

"Wenn ich an Geburten denke, denke ich zuerst an den Moment danach. An die Freude und Erleichterung darüber, was man geschafft hat, und an das Sushi, das wir dann bestellen. Es ist wie ein ganz krasser Marathon, ein Iron Man. Vorher bin ich freudig aufgeregt, zwischendurch ist es richtig anstrengend und zum Schluss bin ich stolz und euphorisch. Und habe mein Baby im Arm.

Mein erstes Kind lag falsch herum. Ich hatte alles versucht: Yoga, Akupunktur, die äußere Wendung, bei der ein Arzt durch Druck auf den Bauch probiert, das Kind zu drehen. Mein Sohn lag weiterhin mit dem Po voraus. In den meisten Kliniken bedeutet das: Kaiserschnitt.