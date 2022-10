von Jonah Lemm Krieg, Krise und Inflation verbreiten Angst. Unterwegs zu jenen, die täglich versuchen, sie den Menschen wieder zu nehmen.

Es war vor wenigen Wochen, ziemlich genau in der Mitte des Septembers, da beschloss ich, ein erwachsener Mann, mal wieder mit meinen Eltern in den Urlaub zu fahren. Sie hatten ein Haus gemietet, in Dänemark, es war dasselbe wie schon 2017, als ich das letzte Mal mit ihnen dort die Ferien verbracht hatte. Freistehend, Reetdach, der große Garten von Bäumen umzingelt, wie eine Mauer gegen die Grausamkeit der Gegenwart. Morgens, mittags, abends, nachts, immer war es ruhig, es schien, als sei kein Ort so weit entfernt vom Rest der Welt wie dieser. Am ersten Tag dachte ich, es sei alles wie früher.

Es war nicht wie früher.