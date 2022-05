Überschwemmungen am 14.07. in Hagen.

Sturm und Starkregen: So versichert man seine Immobilie am besten

von Sven Rohde Sturm, Starkregen und Überschwemmungen – der Klima­wandel kommt in unseren Kellern an. Viele Deutsche sind vor Elementarschäden schlecht geschützt. Sven Rohde

Ähnlich wie jetzt in den Katastrophengebieten Altenahr und Hagen war der 11. Juni 2018 ein heißer Tag in der Oberpfalz. Der Wetterdienst hatte für den Landkreis Cham Gewitter und Regen vorhergesagt. Was am Nachmittag dann tatsächlich hereinbrach: Orkanböen, riesige Hagelkörner, bis zu 60 Liter Wasser pro Quadratmeter innerhalb einer halben Stunde. Dächer wurden abgedeckt, Fenster zerstört, Bäume entwurzelt, Autos zerbeult und bestellte Äcker vernichtet. Auf den Straßen lagen tote Vögel und Kaninchen.