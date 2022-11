Sieben Verhandlungstage lang versuchte ein Gericht zu verstehen, warum ein Mann sein Elternhaus anzündete, die Mutter dadurch tötete und den Bruder schwer verletzte. Nun hat es das Urteil gesprochen Von Maximilian Münster

In einer Nacht im März geht das Elternhaus von Dennis B. in Horb-Talheim, einer kleinen Stadt am Neckar, in Flammen auf. B. flüchtet sich hinaus, drinnen verbrennen in diesen Sekunden sein Bruder und seine Mutter. Er steigt in seinen Seat Leon und fährt weg. Zwei Tage ist er verschwunden, bis ihn Polizeibeamte auf einem Parkplatz festnehmen. Bei ihm finden sie Bargeld, Lebensmittelkonserven und einen 5-Liter-Benzinkanister.