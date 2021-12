Sehen Sie im Video: Jedes Puzzleteil wird überprüft – Was Freiwillige auf sich nehmen, um armen Kindern ein schönes Fest zu schenken.









Ich hatte den Wunsch, dass am besten so viele Kinder, wie möglich halt ein Weihnachtsfest hatten, so wie ich das kenne. Man kommt Nachhause. Wir sind dann manchmal in die Kirche gegangen und dann mussten mein Bruder und ich in unsere Zimmer gehen. Und dann klingelte die Glocke und wir durften runter. Und dann war der Weihnachtsbaum an.





Strahlende Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum.





Das ist leider keine Selbstverständlichkeit in Deutschland.





Viele Eltern können es sich nicht leisten, ihren Kindern große Weihnachtswünsche zu erfüllen. (evtl. eher teure statt große?)





Diesen Familien gibt Jasmin Thamer mit ihrem Verein „Geschenke gegen Kindertränen“ Hoffnung.





Die Aktion startet vor fünf Jahren ganz klein in ihrem Gästezimmer.





Ich habe vor fünf Jahren mit einer Freundin gesprochen aus dem Kreis Düren und Aachen. Und die sammelt immer für Kinder, die Weihnachten im Krankenhaus liegen, sammelt sie immer Geschenke, weil die sonst halt echt über Weihnachten ein ganz schön tristes Leben haben. Und da habe ich gesagt. Das ist doch total cool und das machen wir auf jeden Fall auch. Ja, dann haben wir in Kölm gesammelt. Das Ziel waren so 500, 600 Geschenke zu sammeln und ja wir sind dann direkt im ersten Jahr bei 1300 gelandet und es ist alles etwas größer gewesen. Und unser Gästezimmer war nicht mehr betretbar.





Mit den Jahren wird die Aktion immer größer.





Über 15.000 Geschenke pro Jahr verteilen Jasmin Thamer und ihre ehrenamtlichen Helfer mittlerweile.





Für die Sachspenden ist ein großes Zwischenlager in Bergisch Gladbach entstanden.





Rund 50 Helfer und Helferinnen sortieren das Spielzeug nach Alter und Geschlecht.





Wir kontrollieren die Spielsachen einfach, weil wir uns vorstellen, wie traurig es eigentlich ist, wenn ein Kind zu Weihnachten ein Puzzle auspackt und dann sich hinsetzt, ein 200er-Puzzle macht und dann fehlt das letzte Teil. Das ist schon bitter.





Seit 2021 gibt es den offiziellen Verein „Geschenke gegen Kindertränen“.





Gründerin Jasmin Thamer möchte sich gegen Kinderarmut in Deutschland einsetzen.





In der Vorweihnachtszeit sammeln die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sachspenden von Firmen und Privatpersonen.





Die meisten Geschenke, die gebrauchten Spielsachen kommen von Familien, die Zuhause aussortiert haben. Und meisten haben schon ein Ritual, dass bevor der Weihnachtsmann neue Geschenke bringen kann, müssen die Kinder einmal aussortieren Zuhause, damit der Platz geschaffen wird für neue Sachen.





Die Spenden werden an Frauenhäuser, Flüchtlingsheime, Obdachlosenunterkünfte, gemeinnützige Organisationen und bedürftige Familien verteilt.





Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf.





Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.





Ich konnte aktuelle, weil ich Krebs erkrankt war, nicht so arbeiten. Ich bin alleinerziehend mit dem Kleinen von Anfang an. Und das ist halt eine tolle Sache, wenn man den Kindern nicht so viel ermöglichen kann, durch Spenden solche Sachen geschenkt zu bekommen. Und das waren bisher immer super tolle Sachen. Ich habe acht Geschwister. Keine Ahnung, was die sich wünschen, aber die werden sich schon freuen. Man kann sich ja vorstellen, bei einer so großen Familie hat man nicht unbedingt das große Budget, um den Kindern an Weihnachten das zu erfüllen, was sie sich wünschen. Das nimmt mir auf jeden Fall eine Last weg, weil ich denke, man will den Kindern ja doch Weihnachten ermöglichen. Und damit ist das schon mal einen Schritt näher.





Bereits 8000 Kinder konnten durch die Aktion beschenkt werden.

