Ein Mönch aus Wittenberg schreibt 95 Thesen zum Zustand der Kirche und verändert damit sein Land für immer. Der Hass zwischen Protestanten und Katholiken mündet in den größten Religionskrieg der Geschichte. Von Marc Goergen

Der sittenlose Dämon kommt im Triumph. Vor zwei Wochen, Anfang April Anno Domini 1521, hat Martin Luther in Wittenberg einen kleinen Wagen bestiegen, das Zehrgeld seiner Universität in die Kutte gesteckt und sich auf den Weg gemacht, die wichtigste Frage seines Lebens zu beantworten. Auf dem Reichstag zu Worms soll er seine Lehren widerrufen - oder eben nicht. Im offenen Wagen rumpelt er durch Leipzig, durch Naumburg, durch Weimar. Hohe Herren empfangen ihn in geschmückten Häusern, Männer und Frauen stehen an den Straßen, jubeln, drängen ihn zu predigen. Wider die Laster Roms, wider die Prunksucht der Bischöfe, wider die ganze katholische Kirche, die sich mit ihrem Geld Paläste und Kurtisanen erkauft.