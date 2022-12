Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt für ein Glas Wein am Tag und schlägt dabei alle Warnungen seines Ministeriums und der Gesundheitsbehörden in den Wind

Ein Gläschen in Ehren: Ausgerechnet der Bundesgesundheitsminister verharmlost Alkoholkonsum

von Kerstin Herrnkind Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) behauptet, ein Glas Wein am Tag sei gesund. Er widerspricht damit seinem eigenen Ministerium und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auch Studien warnen.

Die beste Werbung für Alkohol kommt dieser Tage aus dem Bundesgesundheitsministerium. Von Minister Karl Lauterbach (SPD) höchstpersönlich. "Ich trinke gerne Rotwein", bekannte der Minister in einem Interview mit Bild am Sonntag. "Für den Menschen, der keine Krankheiten hat, die dagegen sprechen, ist ein Glas Rotwein sogar gesund. Es wirkt sich positiv auf den Erhalt der Gefäße aus. Ein Glas Bier tut es auch, denn die Wirkung kommt rein vom Alkohol und von den Flavonoiden. Die im Bier sind so wirksam wie die im Wein. Leider zeigt die neueste Studienlage, dass die positive Wirkung nur für ein Glas gilt, ab dem zweiten Glas überwiegen schon leicht die schädlichsten Wirkungen."