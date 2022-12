In vielen Orten Südafrikas gibt es weder Kliniken noch Ärzte. Hilfe bringt ein Gesundheitszug. Der Fotograf und Reporter Tommy Trenchard war mit an Bord. Tommy Trenchard - Übersetzung: Anuschka Tomat

Es ist spät am Abend am Bahnhof in Thaba Nchu, einer mittelgroßen Stadt in der südafrikanischen Provinz Free State. Knapp zwei Dutzend Menschen verkriechen sich immer tiefer in ihre Decken, um sich gegen die bittere Herbstkälte zu schützen. Sie haben ihr Zuhause verlassen, warme Betten gegen harte Plastikstühle auf dem Bahnsteig eingetauscht. Sie sind gekommen, um am nächsten Tag einen Platz im Zug zu ergattern. Doch verreisen möchte keiner von ihnen.