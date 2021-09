In Berliner Parkanlagen kommt es nach Einschätzungen der Polizei zu gezielten Straftaten. Intensivtäter suchen demnach bewusst nach Auseinandersetzungen mit Feiernden und der Polizei.

Nach Einschätzung der Berliner Polizei kommt es bei Partynächten in Parkanlagen regelmäßig zu gezielten Straftaten. "Dass Jugendliche, die wegen der Pandemie einiges nachzuholen haben, oft einfach zu laut sind und leider oft auch den Respekt gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen vermissen lassen, ist das eine", sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik der "Berliner Morgenpost". "Wir beobachten aber leider auch, dass sich unter die Feiernden polizeibekannte jugendliche Intensivtäter mischen, die offenbar gezielt in die Parks gehen, um Straftaten zu begehen."

Berlin: Intensivtäter suchen gezielt Auseinandersetzungen

Bei nächtlichen Partys in den Parks suchen Intensivtäter Slowik zufolge gezielt Auseinandersetzungen mit Feiernden und der Polizei. "Da geht es nicht mehr um Lärmbelästigung, da geht es um Raub und teils schwere Körperverletzungen", so die Polizeipräsidentin.

Am Gleisdreieck in Kreuzberg und am James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel in Mitte habe sich die Situation entspannt, sagte Slowik. Die Probleme hätten sich in den Mauerpark verlagert. Auch dort hätten stadtbekannte Intensivtäter bei Partynächten immer wieder Straftaten begangen. Wie die Zeitung berichtet, führen die Behörden rund 550 Berliner als Intensivtäter, fast ausschließlich Männer und minderjährige Jungen.