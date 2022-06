Königin der englischen "Social Season": Ghislaine Maxwell und Prinz Andrew beim Pferderennen in Ascot im Sommer 2000

Das Urteil gegen Ghislaine Maxwell ist gesprochen. So wurde die Tochter aus höchsten Kreisen, was sie heute ist

Ghislaine Maxwell hatte eigentlich alles: Reichtum, Einfluss und sogar Freunde im berühmtesten Hause Großbritanniens, dem Königshaus. Von einer Frau, die viele vollkommen falsche Entscheidungen in ihrem Leben traf. Von John Sweeney; Übersetzung: Anuschka Tomat

"Zwei Häuser, gleich an Würdelosigkeit …" So lassen sich – frei nach dem Prolog aus Shakespeares Drama "Romeo und Julia" – die Qualen der Häuser Maxwell und Windsor im 21. Jahrhundert treffend beschreiben. Im Gleichschritt marschierend, versinken beide Familien immer tiefer in Schmach und Schande.