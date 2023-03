von Fabian Huber Wie kommt das Glück in den Keks? Ein Werksbesuch zeigt: Die Sinnsprüche im Teigmantel stammen oft gar nicht aus Fernost, sondern von der Donau. Und dort ist man überzeugt: "Glückskekse machen gerade einen Imagewandel durch".

Der Weg zum Glück führt an der matschbraunen Donau entlang, dann links ab in ein blasses Industriegebiet, vorbei an einer Werkstatt für Löschfahrzeuge, bis man vor eine Halle kommt, aus der es riecht, als hätte gerade jemand einen gigantischen Backofen gelüftet. Im Dunst von süßer Vanille empfängt ein Mann in Trachtenweste. Er sagt: "Wir versuchen, der Kläranlage auf der anderen Flussseite entgegenzuwirken."

Raphael Schäfer ist ein Sprücheklopfer. Schließlich sorgt er dafür, dass täglich gut 20.000 Sprüche in einer knackigen Hülle aus Wasser, Zucker, Mehl und ein paar Aromen landen. In der gut riechenden Halle in Bad Abbach bei Regensburg werden Glückskekse für ganz Europa gebacken.