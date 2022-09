von Dagmar Seeland Solange sie da war, war Hoffnung. Umso härter trifft die Briten der Verlust der Queen in ihrer schwersten Krise seit dem Krieg. Wie geht es jetzt weiter?

Die Party-Deko hat die Jubilarin überlebt, jedenfalls in Dartford in der Grafschaft Kent. In der Fußgängerzone der Stadt, 116.000 Einwohner, gelegen an der Themse-Mündung, flattern an diesem September-Freitag noch die Union-Jack-Wimpel im Wind, die sie hier vor drei Monaten aufgehängt hatten. Überbleibsel der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Königin. Arbeiter sind eilig damit beschäftigt, die Girlanden einzuholen. "Unpassend" seien die jetzt, sagt einer, als sei ihm das peinlich. Der Geist der unbeschwerten Jubiläumsfeiern ist verflogen.