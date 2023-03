Małgorzata K. (l.) betreut in Stuttgart Brigitte M., welche an Demenz erkrankt ist. Anfangs fiel es ihr schwer, sich an die Hilfe im Haus zu gewöhnen, doch bald wurde die faire Pflege zum Erfolg

von Ingrid Eißele Häusliche Altenpflege ist harte Arbeit – die oft zu unfairen Arbeitsbedingungen stattfindet. Dass es auch anders geht, beweist ein Start-up aus Stuttgart. Dort will man die Bedingungen durch standardisierte Qualitätskriterien verbessern – für beide Seiten.

So konnte es nicht weitergehen. Die Ärzte im Krankenhaus hatten Gaby R. geraten, ihre Mutter in ein Pflegeheim zu geben. Doch schon nach wenigen Tagen in der Kurzzeitpflege wollte die 86-Jährige heim – möglichst sofort. "Knall auf Fall", so die Tochter, "musste eine Lösung her."