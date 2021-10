Slow Down

Anforderungen korrigieren

Versuche, die Maßstäbe, die du dir selbst setzt, mal ein bisschen herunterzuschrauben. Das, was du von dir selbst erwartest, erwartest du vermutlich von niemandem sonst – weil dir bewusst ist, dass du sie damit unter Druck setzen würdest. Und weißt du was? Das Gleiche lösen deine hohen Ansprüche auch bei dir selbst aus, denn: Du bist, genau wie alle anderen, auch "nur" ein Mensch. Klar, Fehler machen findet niemand cool. Aber: Nobody (!!) is perfect. Versuche, ein neutraleres Verhältnis zu möglichen Fehlern zu entwickeln und sie eher als Herausforderung als ein Karriere-Aus zu sehen.

