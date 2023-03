von Kerstin Herrnkind In Deutschland sind binnen einer Woche neun Menschen von Sportschützen erschossen worden. Der Amoklauf in Hamburg zeigt, dass Sportschützen unkontrollierbar sind. Scharfe Waffe gehören nicht in die Hände von Privatleuten.

Wie viele Menschen müssen noch sterben, damit die Politik endlich begreift, dass scharfe Waffen nicht in die Hände von Privatleuten gehören? Es ist erst eine Woche her, dass im niedersächsischen Bramsche ein Mann einen 16-Jährigen erschoss. Der Täter war Sportschütze. Wenige Tage später, am Mittwoch, erschoss in Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) ein Mann seine 56-jährige Ex-Freundin und sich selbst. Er war Sportschütze. Einen Tag später, am Donnerstag, erschießt in Hamburg ein Mann sieben Menschen und sich selbst. Er war Sportschütze.