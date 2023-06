von Christian Ewers Ein Jahr vor Beginn der Heim-EM steckt Hansi Flick in seiner größten Schaffenskrise. Die Fans wenden sich von der Nationalmannschaft ab, während der Verband irritierende Treueschwüre für seinen Trainer abgibt.

Wenn Hansi Flick in seinen Sprachbaukasten greift, nimmt er derzeit gern den Satz "Die letzten paar Prozent haben heute gefehlt" heraus. Mit dieser Formel erklärt Flick so ziemlich alles, was gerade schiefläuft bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Abwehr fehlen die letzten paar Prozent in der Feinabstimmung, den Stürmern mangelt es an den letzten paar Prozent Präzision beim Abschluss und dem gesamten Team an den letzten paar Prozent Gier und Siegeswillen.