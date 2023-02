von Jonas Fedders Ein psychisch kranker Mann terrorisiert die Bewohnerinnen und Bewohner einer niedersächsischen Kleinstadt. Er klaut, vermüllt die Gegend, bedroht den Bürgermeister. Hat er sogar einen Mord versucht? Warum nichts und niemand ihn aufhalten kann.

Wenn Marcel Litfin aus dem Fenster des Rathauses in den Garten nebenan blickt, sieht er manchmal den Mann, der ihm den Schädel einschlagen will. Mit einem Vorschlaghammer, so soll er es angekündigt haben, mehrfach. Litfin fragt sich, warum ihn niemand vor diesem Mann schützt. Warum er selbst in Angst lebt, derjenige aber, vor dem er sich fürchtet, in seinem Garten steht, Wäsche aufhängt und so tut, als wäre nichts gewesen.