Heiraten, um Steuern zu sparen: Dating-Portal will mit Aprilscherz Alleinerziehenden helfen

von Anja Reumschüssel Mit einem Aprilscherz machen Vereine auf ein ernstes Thema aufmerksam: Alleinerziehende werden bei der Steuer massiv benachteiligt. Dazu müsste das Ehegattensplitting abgeschafft werden. Bis dahin bleibt nur: Online bei ein-eltern.de registieren, offline heiraten und Steuern sparen.

Heiraten für die Steuer – klingt unromantisch, aber wer es schon einmal mit Romantik versucht hat, weiß, dass die Schmetterlingsgefühle irgendwann schwinden. Und gelegentlich Gefühlen Platz machen, die eher an Kröten denken lassen. Wer also Single ist, Kinder hat und raus will aus Steuerklasse 2, hat nun endlich einen Ausweg: ein Datingportal für Alleinerziehende zum Steuern sparen.