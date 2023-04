von Katharina von der Leyen Ein Hirntumor ist eine der unheimlichsten Diagnosen. Aber unsere Autorin Katharina von der Leyen ist nicht bereit, sich unterkriegen zu lassen.–

Zur Person Katharina von der Leyen, 58, geboren in München, lebte in England, Australien und den USA. Sie schrieb mehrere Bestseller über Hunde, zuletzt erschien ihr Ratgeber "Hühnerliebe". Im Frühjahr 2022 wurde bei ihr ein Hirntumor festgestellt, ein intra-vaskuläres großzelliges B-Zell-Lymphom. Die besondere Ausprägung im Hirn ist sehr selten: Weltweit sind noch nicht einmal 100 Fälle dokumentiert. Von der Leyens Prognose scheint dennoch gut zu sein.

Vor einem Jahr wurde mir klar, dass mein Gehirn nicht mehr so mitmachte, wie es sollte – was mich insofern empörte, als ich mich mein Leben lang für einen ziemlichen Schlaumeier gehalten hatte. Plötzlich war mein Hirn meine schwächste Stelle. Ich suchte ständig nach Worten und brauchte für einen einzigen geschriebenen Satz 40 Minuten. Ich konnte nicht mehr geradeaus gehen, fiel einfach so vom Fahrrad und hatte Kopfschmerzen, die alles Bisherige in den Schatten stellten.